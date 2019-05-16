Меркель заявила, что безопасность в Европе можно обеспечить только с Россией

Канцлер ФРГ напомнила об опасности протекционизма в политике и призвала к сохранению сплочённости в Европе.

Обеспечить безопасность в долгосрочной перспективе в Европе можно только вместе с Россией, заявила канцлер Германии Ангела Меркель во время выступления на мероприятии в городе Равенсбург, передаёт Sudkurier.

Как сообщает издание, Меркель отметила необходимость Правительству ФРГ поддерживать "критический диалог" с Москвой. Однако она также заявила, что нельзя игнорировать действия России в крымской ситуации, которые, по мнению Меркель, затронули "сущность международного права".

Канцлер также предупредила об опасности протекционизма в рамках международной политики.

— Торговые войны в конечном итоге знают только проигравших. Полагать, что Германия сможет чего-то добиться, если мы не сохраним сплочённость [в Европе], — заблуждение, — сказала она.

Ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин также призвал к сохранению контактов с Западом, несмотря на их позицию, поскольку окончательный разрыв связей может привести к распаду действующей международной системы.