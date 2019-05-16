Овечкин по-вратарски спас Дадонова от летящей в голову шайбы — видео

Нападающий сборной России по хоккею Александр Овечкин, находясь на скамейке запасных, спас своего товарища по команде Евгения Дадонова от летящей в лицо шайбы.

Эпизод произошёл во время четвёртого матча группового этапа чемпионата мира, который проходит в Словакии. Сборная России встречалась с командой Италии. В какой-то момент шайба вылетела за пределы площадки в сторону скамейки с российскими хоккеистами.

Находившиеся там Дадонов и другие игроки отпрянули в сторону, но Овечкин блеснул реакцией и спокойно поймал летящий в сторону партнёра по команде снаряд, чем, вероятно, уберёг его от травмы.

Сама игра завершилась со счётом 10:0 в пользу российской команды, что стало историческим событием для отечественной сборной, ведь последний раз такого крупного результата на матчах чемпионата мира удавалось добиться ещё советской сборной.