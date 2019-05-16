В Конгресс США внесли резолюцию, призывающую Турцию отказаться от покупки С-400

Группа конгрессменов, представляющих демократов и республиканцев, внесла на рассмотрение палаты представителей Конгресса США резолюцию, призывающую к применению санкций против Турции в случае покупки Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400.

— Эта резолюция совершенно ясно показывает, что запланированное приобретение Турцией С-400 российского производства подрывает её дальнейшее участие в программе F-35. Решение Турции приобрести российскую систему противоракетной обороны ставит под угрозу целостность союза США и Турции, наносит ущерб НАТО и подрывает технологическое превосходство F-35, — говорится в документе.

По мнению составителей документа, Турция должна отменить намеченную сделку и "вместо этого сотрудничать с США по многим вопросам, где совместная работа — в наших общих интересах".

Отмечается, что, несмотря на официальный статус, резолюция является лишь рекомендательным документом и не имеет юридической силы. Таким образом законодатели выражают своё отношение к тому или иному вопросу, что может быть и проигнорировано исполнительной ветвью власти.

Власти Турции до сих пор занимали уверенную позицию в отношении покупки российских С-400 и неоднократно заявляли, что не боятся санкций со стороны США. В ответ Вашингтон сообщил о намерении окончательно исключить Анкару из договора по американским F-35, поскольку одновременное использование вооружения России и США якобы технически невозможно. При этом, как сообщили в администрации президента Турции, сделка по покупке С-400 завершена.