Шасси пассажирского самолёта разрушилось после приземления в Якутске

У пассажирского самолёта АН-24 авиакомпании "Якутия", выполнявшего рейс Нюрба — Якутск, после приземления в пункте назначения возникли проблемы с одной из стоек шасси. Об этом сообщает пресс-служба АО "Аэропорт Якутск".

— 16 мая в 01:31 (15 мая, 19:31 мск) после посадки в аэропорту Якутск у воздушного судна АК "Якутия" Ан-24, выполнявшего рейс ЯК462 Нюрба —Якутск, произошло разрушение колёс правой стойки шасси, — говорится в сообщении.

В этот момент на борту воздушного судна находились 29 пассажиров и три члена экипажа, сообщений о пострадавших не поступало.

Отмечается, что после ЧП самолёт был оперативно отбуксирован, воздушная гавань продолжила работу в штатном режиме. Расследованием инцидента займётся специально созданная комиссия Росавиации.