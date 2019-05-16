Россия сократила вложения в гособлигации США

В августе 2018 года Москва выбыла из числа 33 крупнейших держателей американского госдолга.

Россия уменьшила вложения в государственные облигации США почти на $800 млн в марте. Данные американского Минфина приводит РИА "Новости".

Так, РФ сократила вложения с $14,507 млрд до $13,716 млрд, причём $8,213 млрд приходится на долгосрочные и $5,503 — на краткосрочные.

Наибольший размер вложений остаётся у Китая — $1,12 трлн, на втором месте оказалась Япония с $1,08 трлн, а Великобритания на третьем, у неё $317 млрд.

На протяжении всего 2018 года Россия заметно сокращала размер инвестирования в американские бумаги: в августе они снизились до $14 млрд и Москва выбыла из числа 33 крупнейших держателей госдолга США. В начале 2019 года Россия вновь снизила вложения на $36 млн.