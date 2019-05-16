Изумруд эпохи Екатерины II продали за $4,3 млн на аукционе в Женеве

Драгоценный камень был в царской сокровищнице больше ста лет, пока Александр II не преподнёс его в качестве свадебного подарка.

Изумруд из сокровищницы Екатерины Великой весом 75,61 карата продали на аукционе Christie's за $4,3 млн (280 млн рублей), сообщается на сайте аукциона в среду, 15 мая.

Драгоценный камень находился в царской сокровищнице больше ста лет, пока Александр II не вручил его в качестве подарка на свадьбу княгине Марии Павловне. Затем изумруд оказался в коллекции ювелирного дома Картье.

О продаже с аукциона ещё одной ценности из коллекции Екатерины II сообщалось в июне прошлого года. Самую крупную жемчужину под названием "Спящий лев" продали за $374 тысячи (23 млн рублей).