Во Франции заявили, что в ситуации с Крымом "обратной дороги нет"

Глава Комитета Сената Франции по европейским делам Жан Бизе заявил, что политики из ЕС понимают необратимость возвращения Крыма в состав России, хотя и не готовы полностью поддержать эту ситуацию.

— Все прекрасно понимают, что в ситуации с Крымом обратной дороги нет. Однако это не значит, что мы одобряем такое положение вещей, — рассказал он в интервью "Известиям".

По его словам, он также обсуждал крымские события с послом РФ во Франции (в тот момент им был Александр Орлов) и говорил о необходимости провести повторное голосование.

Помимо этого политик также не обошёл стороной состоявшиеся на Украине выборы и заявил, что французская сторона в первую очередь хотела бы понять, "каковы цели нового украинского президента", и исходя из этого уже выстраивать новые взаимоотношения с Киевом.