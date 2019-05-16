В России появится хлеб с пониженным содержанием соли

Врачи утверждают, что россияне потребляют слишком много соли, а это один из факторов развития сердечно-сосудистых заболеваний.

В России вскоре может появиться хлеб с пониженным содержанием соли. Такие меры помогут гражданам сформировать более сбалансированный рацион, сообщает газета "Известия". Соответствующий проект сейчас рассматривают в Роспотребнадзоре.

НИИ хлебопекарной промышленности и ФИЦ питания и биотехнологии рекомендовали производителям снизить содержание соли на 15%. Сейчас в 100 граммах нарезного батона содержится 1,1 грамма соли. С учётом новой рекомендации этот показатель снизится до 0,9 грамма.

— Граждане уже потребляют чрезмерное количество соли из-за своих традиционных пристрастий в еде. Речь идёт о таких продуктах, как, например, сало, сельдь, — рассказал замглавы ФИЦ питания и биотехнологии Алексей Камбаров. — При этом хлеб — один из основных источников получения соли в течение дня: мучную продукцию в среднем употребляют четыре раза в день, поэтому снижать объём соли в ней важно.

Сокращение содержания соли не скажется на вкусе и других качественных характеристиках хлеба, а также на самом процессе производства.

Сегодня суточная норма потребления соли в России составляет 9–10 граммов, тогда как ВОЗ рекомендует всего 5 граммов. Чрезмерное потребление соли увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.