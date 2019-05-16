Мадуро отреагировал на приостановку авиасообщения США с Венесуэлой

Лидер латиноамериканской страны назвал Дональда Трампа агрессором, который атаковал свободу людей.

США навредили не только венесуэльцам, но и себе, когда запретили полёты в Венесуэлу, считает лидер латиноамериканской страны Николас Мадуро. Слова президента приводит VTV.

— Кто летал на этих рейсах? Венесуэльцы, которые живут в США и в Венесуэле. Венесуэльцы, которые имеют бизнес в США, родственников или имеют право на жительство и регулярно ездят в США. И, кроме того, речь об американцах и гражданах других стран, которые приезжали в Венесуэлу или ездили в США. Приостановив полёты, они нанесли ущерб этим венесуэльцам, — сказал он.

По словам Мадуро, от запрета Правительство США ничего не получило, а только нанесло вред себе и гражданам, которые имели свободу передвижения.

— Дональд Трамп, вы — агрессор, вы атаковали свободу передвижения венесуэльцев и граждан всего мира через запрет полётов. Где свобода, Дональд Трамп, где свобода, о которой вы публично заявляете? — добавил Мадуро.

Как считает венесуэльский лидер, это решение США коснулось и бизнесменов, и состоятельных людей и было принято из ненависти и мести.

Напомним, 15 мая США полностью приостановили авиасообщение с Венесуэлой. Такое решение они объяснили угрозой безопасности пассажиров, самолётов и экипажей из-за нестабильной обстановки в Венесуэле.