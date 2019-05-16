Бизнесмен Игорь Коломойский вернулся на Украину. Первым о возвращении олигарха в страну написал журналист Михаил Ткач в своём телеграм-канале.

По его данным, рейс с Коломойским прибыл в Днепр в 2:30 16 мая. Позже эту информацию сам бизнесмен подтвердил изданию The Babel. На уточняющий вопрос, чем займётся в первую очередь, он ответил, что не знает.

В последний раз предприниматель был на Украине в 2017 году. Долгое время он жил в Женеве, потом переехал в Израиль. Коломойский заявлял, что после возвращения намерен отдохнуть в деревне под Днепром.