В Ленобласти потушили пожар площадью 12 000 кв. метров

Читайте также

В Ленобласти потушили пожар площадью 12 000 кв. метров

1178

Кадр из видео: © VK / Артур Лукин

Во Всеволожском районе Ленинградской области потушили крупный пожар на складе с горюче-смазочными материалами площадью 12 тысяч кв. метров. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

В 23:00 15 мая 2019 года поступило сообщение о пожаре по адресу Всеволожский район, посёлок имени Свердлова ... В 03:51 пожар был ликвидирован, — говорится в сообщении.

К тушению пожара были привлечены 55 человек и 14 единиц техники, о причинах возгорания не сообщается, информации о погибших не поступало.

Ранее Лайф публиковал видеозаписи с места пожара, который, по словам очевидцев, был виден даже в соседних населённых пунктах.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×