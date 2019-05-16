Студия Вайнштейна объявила о скором закрытии

Киностудия Weinstein Company, управляемая когда-то одним из своих основателей Харви Вайнштейном, обвинённом в сексуальных домогательствах, объявила о намерении продать оставшееся имущество. Об этом сообщает Reuters.

По информации журналистов, ликвидация студии связана с завершением процесса банкротства и исковыми выплатами.

Студия Weinstein Co была основана Харви Вайнштейном и его братом Робертом Вайнштейном в 1979 году, и дела её шли хорошо, пока в 2017 году несколько актрис не обвинили Харви в сексуальных домогательствах.

После этого его уволили из собственной компании, совет директоров распустили и начали процедуру банкротства. В то же время власти Нью-Йорка начали расследование против экс-киномагната. По некоторым данным, жертвами действий кинопродюсера стали около тысячи женщин.