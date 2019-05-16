Британские ВМС сопроводили российский корабль в Ла-Манше

Британский фрегат HMS Northumberland сопроводил российский большой противолодочный корабль "Североморск" во время прохождения через пролив Ла-Манш. Об этом говорится в заявлении Королевских ВМС.

— Находящийся в Девонпорте фрегат типа 23 был задействован для встречи с "Североморском". Российский корабль прошёл через Английский канал (Ла-Манш) на обратном пути в порт приписки после операций в Средиземном море, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Северного флота сообщала, что "Североморск", выполнявший ряд "военно-дипломатических задач" в Атлантическом океане, обойдёт Бискайский залив, затем пересечёт Ла-Манш и вернётся в порт города Североморска к 17 мая.