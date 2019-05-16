Синоптики рассказали о погоде в июне

На севере России в июне будет жарче, чем обычно, на Дальнем Востоке и в Сибири — прохладнее. Об этом "Российской газете" рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

Так, жара может обойти стороной центральные и южные районы Красноярского края, Хакасию и Тыву, практически всю Иркутскую область и всё Забайкалье, ЕАО, южные и центральные районы Хабаровского края, Сахалин и Магаданскую область.

Теплее на один градус и более будет в северной части страны: в Коми, ЯНАО и ХМАО, а также в отдельных районах Таймыра и Эвенкии, на Чукотке.

В Москве июнь тоже будет теплее обычного. Ожидается, что среднесуточная температура составит +16,6 градуса: ночью в столице будет около 11 градусов тепла, а днём — около +21.

Меньше осадков выпадет на севере Красноярского края, в Ненецком автономном округе, на Чукотке, в заволжских районах Астраханской области, республиках Северного Кавказа, центральных районах Красноярского края и в Забайкалье.

Погода в июне будет радовать россиян так же, как и статистика цен на авиабилеты в курортные города.