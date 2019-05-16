Российские семьи назвали сумму, которой им хватит для "нормальной жизни"

Средней российской семье из трёх человек для нормальной жизни ежемесячно нужно 78 тысяч рублей. Эта сумма всего на 2,1 тысячи рублей больше, чем годом ранее. Потребности россиян в ходе опроса выяснил холдинг "Ромир".
— Половина респондентов (51%) претендуют для обеспечения "нормальной жизни" на ежемесячный доход в 60–120 тысяч рублей в месяц. Каждая четвёртая семья (25%) готова "нормально" прожить при семейном бюджете от 45 до 60 тысяч рублей, — цитирует РИА "Новости" сообщение исследователей.
11% респондентов считают, что средней семье необходимо более 120 тысяч рублей, 10% опрошенных назвали сумму от 30 до 45 тысяч, 2% — от 20 до 30 тысяч, 1% — менее 20 тысяч.
— За эти годы наши соотечественники то затягивали пояса и укрощали свои материальные аппетиты, то, устав от кризиса и постоянной экономии, мечтали о резком увеличении доходов. В последние же пару лет мы наблюдаем, что планирование семейного бюджета становится всё более реалистичным среди наших сограждан, — прокомментировал исследование президент "Ромира" Андрей Милёхин.
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