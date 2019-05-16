Дикую рысь поймали у детского сада в Хабаровске

Рядом с детским садом в Хабаровске охотоведы поймали дикую рысь, об этом сообщил начальник отдела сохранения объектов животного мира Хабаровского края Юрий Колпак.

— Поступил сигнал о гуляющей у детского сада в районе улицы Чкалова рыси, наши специалисты выехали, после долгих поисков нашли животное, — цитирует его ТАСС.

По его словам, животное увезли в лес, подальше от городской местности. Он предположил, что рысь могла обосноваться у берега Амура.

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