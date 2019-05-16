На автомобилях Aurus появятся специальные шины Pirelli

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На автомобилях Aurus появятся специальные шины Pirelli

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Фото: © РИА "Новости" / Владимир Астапкович

Именно такие были у кабриолетов на Параде в Москве в честь 74-й годовщины со Дня Победы.

Предприятие Pirelli и "Ростех" создали специальные шины для автомобилей Aurus, способные выдержать скорость до 270 км/ч, рассказал генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов РИА "Новости".

Специально для автомобилей Aurus разработаны шины Pirelli линейки Scorpion, соответствующие спецификации автомобиля. Каждое колесо выдерживает нагрузку до 1060 килограммов, максимальная скорость такой шины — 270 км/ч. Шина создавалась по заказу разработчика автомобилей — института НАМИ, — сказал он.

Чемезов добавил, что производство шин осуществляется совместно с "Пирелли тайр Руссия" на Воронежском шинном заводе. Кроме того, на Параде в честь Дня Победы кабриолеты Aurus Senat ехали именно на этих шинах.

Пока Aurus выпускают только для государственных нужд и ВИП–персон. По данным СМИ, в розницу такие авто поступят не раньше 2020 года.

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