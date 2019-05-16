На автомобилях Aurus появятся специальные шины Pirelli

Предприятие Pirelli и "Ростех" создали специальные шины для автомобилей Aurus, способные выдержать скорость до 270 км/ч, рассказал генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов РИА "Новости".
— Специально для автомобилей Aurus разработаны шины Pirelli линейки Scorpion, соответствующие спецификации автомобиля. Каждое колесо выдерживает нагрузку до 1060 килограммов, максимальная скорость такой шины — 270 км/ч. Шина создавалась по заказу разработчика автомобилей — института НАМИ, — сказал он.
Чемезов добавил, что производство шин осуществляется совместно с "Пирелли тайр Руссия" на Воронежском шинном заводе. Кроме того, на Параде в честь Дня Победы кабриолеты Aurus Senat ехали именно на этих шинах.
Пока Aurus выпускают только для государственных нужд и ВИП–персон. По данным СМИ, в розницу такие авто поступят не раньше 2020 года.
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