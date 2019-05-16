В Африке львица сорвала скальп с девочки, сидевшей на руках у отца

Родители везли ребёнка домой после праздника и решили подарить ей знакомство с диким хищником.

Четырёхлетняя девочка лишилась части черепа и участка кожи на голове после семейного посещения львиной фермы в городе Хайльбронн в ЮАР. Об этом сообщает Daily Star.

Девочка вместе с родителями возвращалась с праздника, и те по случаю решили заглянуть на ферму, чтобы она смогла "погладить льва". На месте отец Питер взял Дину-Мари на руки и отправился осматривать вольеры, чтобы выбрать самого подходящего для поглаживания хищника.

Когда семья подошла к одному вольеру, в котором и должно было состояться знакомство девочки с неагрессивным животным, сидевшая на руках у отца Дина-Мари решила потрогать львицу из соседнего вольера, которая по невнимательности отца оказалась буквально на расстоянии вытянутой руки.

Веселье улетучилось очень быстро, а ситуация из праздника превратилась в кошмар за считаные мгновения, когда дикий зверь вцепился девочке в голову когтями и буквально пробил детский череп и сорвал участок кожи с её головы.

Сейчас четырёхлетняя Диана-Мари находится в медикаментозной коме, её состояние оценивается как тяжёлое. Чтобы избежать ещё больших осложнений и уменьшить нагрузку на мозг, врачам пришлось удалить часть черепа девочки. Сообщается, что её отец отделался по большей части испугом и лёгкими травмами.

Управляющий фермой Чарлин ван Вик назвал случившееся странной ситуацией и уточнил, что правила пребывания у них разъясняются всем посетителям без исключения, да и не заметить большое количество предупреждающих знаков очень сложно.