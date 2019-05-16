Водитель сбил двух детей на пешеходном переходе в Красноярске – видео

В Красноярске автомобиль сбил двух детей, переходивших дорогу по пешеходному переходу на пересечении улиц Мартынова и Линейной на разрешающий сигнал светофора. Видеозапись происшествия была опубликована во "ВКонтакте".

Судя по кадрам, когда загорелся "зелёный", пешеходы начали движение, но в этот момент на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора выехал автомобиль Lada Kalina, за рулём которого находилась женщина 1973 года рождения, и сбил брата и сестру 2010 года рождения, переходивших по переходу.

Девочка осталась стоять на ногах, её автомобиль не задел, а брату достался удар, от которого он отлетел на асфальт. Сообщается, что у него диагностировано сотрясение мозга, также он потерял несколько зубов.

После осмотра медики отпустили девочку домой, а её брат был госпитализирован. Сообщается, что в момент ДТП водитель автомобиля был трезв.