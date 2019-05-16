Здание фабрики обрушилось во время ремонта в Шанхае, под завалами 10 человек

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Здание фабрики обрушилось во время ремонта в Шанхае, под завалами 10 человек

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Здание фабрики, которое находилось на реконструкции, обрушилось в китайском Шанхае. Как сообщает портал "Пэнпай", под завалами оказалось 10 человек.

По данным издания, инцидент произошёл в районе Чаннин на улице Чжаохуа. Что стало причиной обрушения, пока не установлено. Сообщается, что спасатели вытащили из-под завалов трёх из десяти человек.

Площадь обрушения составила порядка 1 тыс. кв. м. Поисково-спасательные работы продолжаются.

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