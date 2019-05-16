Здание фабрики обрушилось во время ремонта в Шанхае, под завалами 10 человек

Здание фабрики, которое находилось на реконструкции, обрушилось в китайском Шанхае. Как сообщает портал "Пэнпай", под завалами оказалось 10 человек.
上海4S店坍塌已救出11人 应急管理部派员赶赴现场 https://t.co/EOpIgIPduQ pic.twitter.com/Y2Q8SqTLrL— 中国民报 (@chinaminbao) 16 мая 2019 г.
По данным издания, инцидент произошёл в районе Чаннин на улице Чжаохуа. Что стало причиной обрушения, пока не установлено. Сообщается, что спасатели вытащили из-под завалов трёх из десяти человек.
#BREAKING: 4 rescued and mulptile workers remain trapped after a building in Shanghai under renovation collapsed Thursday morning. Rescue efforts are still ongoing. pic.twitter.com/iwRfiGitDu— People's Daily, China (@PDChina) 16 мая 2019 г.
Площадь обрушения составила порядка 1 тыс. кв. м. Поисково-спасательные работы продолжаются.
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