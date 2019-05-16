Пассажирский микроавтобус вылетел в кювет в Свердловской области, есть раненые

Пассажирский микроавтобус Ford Transit опрокинулся на трассе Пермь — Екатеринбург. Как сообщает региональное управление ГИБДД, в результате аварии пострадало восемь человек.
— Водитель пассажирского микроавтобуса Ford Transit не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства, — говорится в сообщении ведомства.
По предварительным данным, водитель микроавтобуса мог уснуть за рулём, отчего транспорт и увело в кювет. Всего в момент ЧП в салоне было 12 пассажиров.
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