Стало известно, когда вступит в силу закон о тотальной украинизации

Подписанный действующим украинским лидером закон ранее раскритиковала команда избранного президента Владимира Зеленского и сравнила его с кнутом.

В официальной газете Верховной рады "Голос Украины" опубликован закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни. Документ вступает в силу через два месяца, отдельные его положения будут задействованы в течение нескольких лет.

Напомним, что пока ещё действующий президент Украины Пётр Порошенко подписал закон об исключительности украинского языка, который предусматривает его использование почти во всех сферах жизни, 15 мая. Он утверждает, что жители страны ждали этот документ "много-много лет".

Украинский парламент принял этот закон 25 апреля. Тогда команда избранного президента Украины Владимира Зеленского раскритиковала документ, сравнив его с кнутом.