В Болгарии задержали россиянку, разыскиваемую по линии Интерпола

42-летнюю женщину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Обстоятельства выясняются.

В болгарском городе Бургасе задержали россиянку. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Консульство РФ в Варне, 42-летняя гражданка нашей страны находилась в международном розыске по линии Интерпола. Она фигурантка дела о мошенничестве в особо крупном размере.

— Суд Бургаса должен принять решение об аресте россиянки, а потом будет рассматривать дело о её экстрадиции по требованию российских властей, — сообщила вице-консул Александра Дергачева.

По данным местных СМИ, россиянка жила в пригороде Бургаса вместе с мужем. Там она открыла магазинчик сувениров.