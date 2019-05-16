Психолог дал совет, как всей семье готовиться к ЕГЭ

По его мнению, отдых и восстановление сил так же важны, как и зубрёжка школьных дисциплин.

Главный внештатный специалист по медицинской психологии Минздрава России Юрий Зинченко рассказал, как школьникам психологически подготовиться к ЕГЭ.

По его мнению, если ребёнку становится сложно запоминать привычный объём информации и рассеивается внимание, то следует сделать перерыв в обучении. Психолог уверен, что отдых и восстановление сил так же важны, как и зубрёжка школьных дисциплин. Перерывы между занятиями должны быть не реже одного раза в два часа. Их лучше посвятить небольшой физической нагрузке или ходьбе.

Также Зинченко отметил, что в период подготовки к ЕГЭ важна поддержка учителей и близких людей. Школьник должен чувствовать себя защищённым и не испытывать дополнительный стресс.

— Накануне экзамена, когда у ребёнка обостряется переживание неуспешности, необходимо особенно обратить внимание на наличие безусловной любви и принятия в семье. Желательно в целом избегать оценочных суждений, — передаёт RT слова эксперта.

Он отмечает, что если создать благоприятную психологическую обстановку вокруг школьника, то в нём откроются внутренние ресурсы, которые помогут справиться с трудной ситуацией.

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