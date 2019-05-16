В РЖД рассказали о самых необычных вещах, забытых на вокзалах

В этом году их оказалось почти на треть больше, чем за такой же период прошлого года.

На вокзалах Москвы только с начала этого года посетители и путешественники забыли более шести тысяч личных вещей. Самыми странными из них в РЖД назвали каяк, костыли и грамоту с подписью президента РФ.

— Посетители вокзалов чаще всего забывают ручную кладь, мобильные телефоны, зарядные устройства, пакеты с продуктами, зонты, — приводит РИА "Новости" комментарий дирекции железнодорожных вокзалов.

За одни только майские праздники на вокзалах обнаружили более 800 оставленных предметов, что также на 50 процентов больше, чем в прошлогодние праздники.

Однако в этом году больше вещей (около трёх тысяч) и возвращается к законным владельцам.

— Теперь каждая забытая вещь фотографируется, а фотография высылается пассажиру по запросу, если вещь подходит по описанию, для подтверждения, — объяснили процедуру возврата в дирекции.

Если же забытый предмет из-за габаритов нужно держать в камере хранения, то за 30-дневный срок придётся отдать 230 рублей.

Ранее Лайф сообщал, что из Ростова-на Дону в Москву отправился первый поезд с новым, удобным плацкартом. В современном плацкарте есть широкие полки, розетки и разъёмы для USB-устройств, в туалетах установлены душ, пеленальный столик, автоматический кран с дозаторами мыла и даже фен.