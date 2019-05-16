Трёх мужчин задержали в Твери за финансирование ИГИЛ

ФСБ задержала в Твери трёх мужчин, которых подозревают в финансировании террористической организации ИГИЛ*. Как сообщает региональное управление ведомства, операция проводилась совместно со спецподразделением Росгвардии.
— Управлением ФСБ России по Тверской области пресечена деятельность террористической ячейки, состоящей из граждан одной из центральноазиатских республик, — говорится в сообщении УФСБ.
В отношении задержанных возбудили уголовное дело за содействие террористической деятельности.
* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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