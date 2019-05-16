Датский политик привлёк внимание к своей предвыборной программе через порносайт

По мнению депутата, политики "должны быть там, где есть их избиратели, в том числе и на сомнительных ресурсах".

Датский политик Иоахим Б. Ольсен разместил рекламу своей предвыборной кампании на порносайте. Это он подтвердил на своей странице в "Фейсбуке". Слоган предвыборной кампании политика на русском звучит так: "Закончите мастурбировать — голосуйте за Йокке".

Подпись к фото гласит: "Да, это я на Pornhub. И нет, за этим нет никакого большого смысла".

Датские СМИ оценили юмор депутата и уже прославили его. В таблоидах пишут, что "предвыборная борьба — это серьёзно, но без толики юмора тоже не обойтись".

5 июня в Дании пройдут всеобщие выборы. Ольсен, известный как бывший толкатель ядра и спортсмен-олимпиец, избирается в датский парламент от партии "Либеральный альянс".

По мнению Ольсена, у такой платформы, как порносайт, есть потенциал. К тому же политики "должны быть там, где есть их избиратели".

Ранее Лайф рассказывал о другом курьёзе: украинский чиновник включил порно со звуком прямо на аппаратном совещании.