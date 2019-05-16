Московский зоопарк показал на видео родившихся птенцов рогатого ворона

Когда пернатые подрастут, их переведут из внутреннего помещения в наружный вольер.

Три птенца кафрского рогатого ворона вылупились в Московском зоопарке. Об этом сообщил гендиректор парка Светлана Акулова, её слова приводятся на сайте мэра и Правительства Москвы.

Акулова рассказала, что специалисты зоопарка за последние несколько лет создали оптимальные условия содержания и успешного размножения редчайших пернатых. Появление на свет сразу трёх птенцов, как отметила гендиректор зоопарка, — заслуга орнитологов, которые следили за будущими родителями.

— Они вели постоянное наблюдение за будущими родителями и как только заметили, что самка стала вести себя беспокойно, забрали у неё яйца в специальный инкубатор, — сказала она.

Когда птенцы подрастут, их планируется перевести из внутренних помещений в наружный вольер.

Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке появились на свет птенцы редких кудрявых пеликанов.