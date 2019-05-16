США планируют выделить 250 миллионов долларов на помощь ВСУ

Подкомитет Конгресса США утвердил законопроект, который предусматривает, что в следующем году Украине выделят 250 миллионов долларов на помощь по вопросам безопасности. По крайней мере, об этом сообщает пресс-служба Посольства Украины в Штатах.

— Из указанной суммы 50 миллионов долларов предлагается направить исключительно для предоставления летального оружия оборонного характера, — говорится в сообщении дипмиссии в "Фейсбуке".

Кроме того, эти средства могут пойти на подготовку военнослужащих, логистику, поддержку в сфере военной разведки и предоставление военной техники и снаряжения.

Теперь документ должен утвердить состав Комитета по вопросам ассигнований, затем за него должны проголосовать в палате представителей и сенате, а уже потом — подписать президент США.