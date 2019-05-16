Умер глава севастопольской комиссии по подготовке референдума 2014 года

Выражая соболезнования, губернатор отметил, что Валерий Медведев был настоящим патриотом, ответственным и порядочным человеком.

Глава комиссии по подготовке и проведению референдума в 2014 году в Севастополе Валерий Медведев скончался в ночь на 16 мая в возрасте 73 лет. Об этом сообщает агентство "Крыминформ" со ссылкой на приёмную Севастопольской городской комиссии.

Соболезнования выразил губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников. Глава города назвал Валерия Медведева настоящим патриотом России, ответственным и порядочным человеком.

— Все мы запомним его девиз, который навсегда останется примером для подражания: "Служил, служу и буду служить Севастополю, а значит, России", — приводит слова губернатора пресс-служба Правительства Севастополя.

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году по итогам референдума среди жителей полуострова. Более 96% отдали голос за воссоединение с Россией. Власти Украины, США и ряда западных стран отказались признавать итоги референдума. Но, как позднее отметил президент России Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".