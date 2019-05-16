Четыре российские компании вошли в первую сотню мирового списка Forbes

Рейтинг составили, исходя из совокупной оценки выручки, прибыли, активов и рыночной стоимости.

Четыре российские компании в этом году попали в первую сотню мирового списка Forbes Global 2000.

Лидером среди них уже в четвёртый раз подряд стала корпорация "Газпром". Она заняла 40-ю строчку рейтинга. На 47-м месте расположился Сбербанк. В прошлом году банк занимал эту же позицию. Далее идёт "Роснефть". Она на 52-й строчке рейтинга. В 2018 году компания была на 73-м месте. Улучшил свои позиции и "ЛУКойл". В этом году нефтяная компания стала 97-й, улучшив на одну позицию результат прошлого года.

Число российских компаний в списке в этом году сократилось. В прошлом году в перечень вошли 25 компаний, а в этом году их число сократилось до 22. Из перечня Forbes Global 2000 выпали российские Polyus Gold, "Аэрофлот" и "Уралкалий".

Ранее Лайф сообщал, что Forbes составил рейтинг богатейших российских бизнесменов.