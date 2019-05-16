Ещё один выходной может появиться у некоторых россиян

Дополнительный день отдыха могут дать работникам в возрасте от 40 лет для прохождения диспансеризации.

Минтруд России занялся проработкой вопроса о предоставлении ежегодного дополнительного выходного. Он будет положен тем, кто решит пройти диспансеризацию. Об этом сообщает "Российская газета".

Речь идёт о тех россиянах, кому не меньше 40 лет. Как сообщал Лайф, инициативу выдвинул премьер-министр Дмитрий Медведев.

С 6 мая россиянам от 40 лет, согласно приказу Минздрава, уже рекомендуется проходить диспансеризацию не раз в три года, а ежегодно. Однако для соблюдения новых правил Минтруд должен подготовить предложения по изменениям в Трудовой кодекс до 20 июня.

В итоге порядок, по которому диспансеризация положена раз в три года, сохранится только для работников в возрасте от 18 до 39 лет. Особо планируется выделить предпенсионеров — они смогут рассчитывать на два дня дополнительных выходных.