В Москве нашли клад времён Василия Тёмного

Находку обнаружили во время работ по благоустройству территории бывшего Спасо-Андроникова монастыря.

Московские археологи нашли серебряную деньгу и три мелкие медные монеты XV–XVI веков на территории Музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублёва в Москве. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

— Найденную деньгу отчеканили в Москве в начале второй четверти XV века, в годы правления великого князя Московского Василия II Тёмного, — отметил руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

По словам главы ведомства, монета была выпущена при жизни знаменитого русского иконописца Андрея Рублёва. В то время серебряная деньга была крупной суммой. За одну такую монету можно было приобрести продукты на несколько дней. А вот на несколько медных монет в 16-м веке можно было перекусить или совершить незначительную покупку.

Сейчас монеты реставрируют, чтобы передать в музеи.

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