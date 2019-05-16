Лидер "Океана Эльзы" создал партию и идёт с ней на выборы в Раду

Украинский музыкант пояснил, что "Голос" нужен для "уничтожения старой политики".

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук объявил о начале политической карьеры и создании партии. Он добавил, что его "Голос" примет участие в выборах в Верховную раду.

— Мы, партия "Голос", идём в парламент, чтобы уничтожить старую политику и творить новую, — заявил Вакарчук, выступая на акции в Киеве на площади перед Музеем истории Украины.

Ранее он анонсировал, что на акции в Киеве сделает важное заявление. Эксперты и журналисты предполагали, что Вакарчук объявит о создании партии.

Первые сообщения о планах Вакарчука вступить в украинскую политику и принять участие в парламентских выборах появились в СМИ Незалежной ещё 8 мая, однако без лишних подробностей.