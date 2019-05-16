Гипертоникам порекомендовали есть клюкву и заниматься спортом

Также стоит отказаться от соли. Она задерживает в организме лишнюю жидкость, от чего повышается артериальное давление.

Больным артериальной гипертонией стоит придерживаться диеты, в которой отсутствует поваренная соль, и отказаться от курения. В преддверии Всемирного дня борьбы с артериальной гипертонией, который отмечается 17 мая, кардиолог поликлиники № 180 столичного Департамента здравоохранения Николай Серебряков рассказал агентству городских новостей "Москва", как остановить прогрессирование болезни.

Начинать лечение стоит с коррекции факторов риска, например, отказаться от курения, снизить вес, заняться спортом. Гипертоникам рекомендуется есть продукты, богатые калием и магнием. Это клюква, брусника, овощи, фрукты и цельнозерновые каши.

— Всё это — классический набор продуктов при средиземноморской диете. Коррекция питания даёт достаточно хорошие результаты, помогает уже в начальной стадии развития артериальной гипертензии, — рассказал Серебряков, добавив, что если результатов не видно, то стоит обратиться за медикаментозной помощью.

Ранее врачи выяснили, что заболевания сердца являются главными причинами преждевременной смерти во всём мире. А на конгрессе Европейского общества кардиологов заявили, что полугодовое занятие бегом снижает возраст артерий на четыре года, что сравнимо с эффектом от лекарств.