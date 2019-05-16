Волочкова попала в больницу на Мальдивах из-за груды стекла

Стала известна причина, из-за которой балерине Анастасии Волочковой пришлось обращаться за помощью в больницу на Мальдивах. По словам артистки, она сильно поранила ногу, наступив на стекло.

— С ногой у меня реально жесть!!! Наступила на груду стекла, — рассказывает Волочкова на своей странице в "Инстаграме".

Накануне балерина разместила фото, где она в больнице на Мальдивах с перевязанной ногой. При этом причину она отказалась раскрыть.