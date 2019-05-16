Кремль не получал приглашения на инаугурацию Зеленского

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Кремль не получал приглашения на инаугурацию Зеленского

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Фото: © РИА "Новости" / Владимир Сергеев

Киев не приглашал Москву на церемонию инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского, которая пройдёт 20 мая. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.

Насколько я знаю, никаких не было приглашений, ни на каких уровнях. Я не знаю точно, какая практика на Украине, потому что, например, во многих странах инаугурация не предусматривает вообще посещения каких-либо зарубежных лидеров или гостей, — отметил представитель Кремля.

Песков также добавил, что ничего не знает о каких-либо планах провести контакты между Москвой и Киевом. Кроме того, он затруднился ответить, будет ли Владимир Путин поздравлять Зеленского с инаугурацией.

Ранее Верховная рада Украины объявила, что инаугурация Зеленского пройдёт 20 мая.

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