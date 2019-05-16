Кремль не получал приглашения на инаугурацию Зеленского

Киев не приглашал Москву на церемонию инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского, которая пройдёт 20 мая. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.

— Насколько я знаю, никаких не было приглашений, ни на каких уровнях. Я не знаю точно, какая практика на Украине, потому что, например, во многих странах инаугурация не предусматривает вообще посещения каких-либо зарубежных лидеров или гостей, — отметил представитель Кремля.

Песков также добавил, что ничего не знает о каких-либо планах провести контакты между Москвой и Киевом. Кроме того, он затруднился ответить, будет ли Владимир Путин поздравлять Зеленского с инаугурацией.

Ранее Верховная рада Украины объявила, что инаугурация Зеленского пройдёт 20 мая.