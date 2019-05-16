Правозащитник рассказал о поведении матери девочки-маугли в СИЗО

У женщины есть шанс стать полноправной гражданкой и вернуть дочь после психиатрического лечения.

Мать московской девочки-маугли попросила правозащитников помочь вернуть ей дочку. Женщина переживает за ребёнка и говорит, что любит дочку. Об этом сообщил Лайфу ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

— Как там моя дочь? Не могу связаться с сестрой. Может сестра будет ухаживать? — передаёт слова Ирины Геращенко правозащитник.

По словам Мельникова, женщина готова пойти на всё, чтобы её не лишили родительских прав и не запретили общаться с дочкой. В том числе, пройти необходимое лечение в психиатрическом отделении СИЗО "Бутырка". Женщина себя ведёт не агрессивно, в камере соблюдает чистоту и уже получает медицинскую помощь.

— Она получает уже лекарственные препараты. Врачи следят за ней. <...> Пройдёт лечение, полноценным гражданином может обратно (стать). <...> Я думаю, вряд ли будут проблемы, если успешно пройдёт лечение. Понятно, что есть проблемы. Но они решаемы, — заявил Мельников.

Правозащитник предполагает, что у женщины был нервный срыв "и в результате этого срыва получилось такое поведение".

Впереди у Геращенко суд. На нём должно решиться, останутся ли у женщины права на ребёнка. Затем заниматься этим будут органы опеки.

Напомним, Ирина Геращенко находится под арестом после того, как 10 марта спасатели обнаружили её пятилетнюю дочку голодной в квартире среди гор хлама и грязи. Малышку пришлось поместить в больницу.