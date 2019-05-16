Песков назвал темы, которые Путин обсудит с участниками медиафорума ОНФ

Мероприятие стартовало в Сочи 14 мая и продлится до 16 мая, когда будут подведены его итоги.

Президент России Владимир Путин обсудит с участниками медиафорума ОНФ "Правда и справедливость" реализацию национальных проектов. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что российский лидер выступит с кратким вступительным словом, а потом будет дискуссия по темам "Жильё и городская среда", "Здравоохранение", "Демография", "Образование", "Культура" и другим. По словам Пескова, Путин также ответит на вопросы участников форума, которые стоят "в зените повестки дня".

Напомним, медиафорум ОНФ стартовал 14 мая в Сочи. В нём принимают участие порядка 500 человек. Основной задачей является обсуждение реализации национальных проектов и защита прав журналистов. Итоги мероприятия будут подведены 16 мая.