"Уральские авиалинии" отменили все рейсы в Ниццу и Париж из аэропорта Жуковский

Пассажирам, которые приобрели билеты по этим направлениям, предложат вернуть их или заменить на другие рейсы с пересадками.

Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 18 мая прекращает все полёты из подмосковного аэропорта Жуковский в Ниццу и Париж. Все запланированные рейсы по этим направлениям отменены, продажи билетов закрыты.

Допуск на полёты из Жуковского в Ниццу и Париж "Уральские авиалинии" получили в ноябре 2018 года. Но в конце апреля французские власти отказали авиакомпании в выполнении полётов.

— Основанием отказа явилось заявление о том, что французские авиационные власти рассматривают аэропорт Жуковский как четвёртый аэропорт Москвы. А полёты между Францией и Москвой жёстко регламентированы межправительственными соглашениями, — передаёт ТАСС слова пресс-секретаря компании.

Напомним, в конце апреля из-за ограничений полётов самолёту "Уральских авиалиний", выполнявшему рейс Москва — Париж, пришлось приземлиться в Калуге.