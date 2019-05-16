В Кремле ознакомились с итогами опроса о сбережениях россиян на чёрный день

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минэкономразвития вопрос об итогах исследования социологов о том, что у 65% россиян нет сбережений на чёрный день. Однако в Кремле с результатами ознакомились.

— Скорее, это материал для изучения и рассмотрения в Минэкономразвития, — заявил Песков.

Ранее "Левада-центр" опубликовал данные опроса о том, что у 65% российских семей нет накоплений на чёрный день. У тех же, кто всё-таки умудряется откладывать, средний размер накоплений составляет от 140 до 219 тысяч рублей.