В Кремле ознакомились с итогами опроса о сбережениях россиян на чёрный день

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В Кремле ознакомились с итогами опроса о сбережениях россиян на чёрный день

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Фото: © РИА "Новости" / Владимир Трефилов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минэкономразвития вопрос об итогах исследования социологов о том, что у 65% россиян нет сбережений на чёрный день. Однако в Кремле с результатами ознакомились.

Скорее, это материал для изучения и рассмотрения в Минэкономразвития, — заявил Песков.

Ранее "Левада-центр" опубликовал данные опроса о том, что у 65% российских семей нет накоплений на чёрный день. У тех же, кто всё-таки умудряется откладывать, средний размер накоплений составляет от 140 до 219 тысяч рублей.

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