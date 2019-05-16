В Кремле рассказали, как удалось увеличить закупки Су-57

Бюджет, выделенный на закупку новой техники, не будет увеличен. А большее количество самолётов удастся поставить в ВКС РФ путём перераспределения и сокращения себестоимости.

Увеличить количество закупаемых самолётов Су-57 с запланированных 16 единиц до 76 для российских вооружённых сил стало возможно за счёт снижения их стоимости и внутреннего перераспределения средств. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Речь идёт о том, что в целом бюджет министерства, бюджет закупок не будет увеличен, но какие-то внутренние перераспределения, конечно, возможны и допустимы, — сказал Песков.

О том, что для ВКС России до 2028 года будет закуплено 76 единиц истребителей Су-57, рассказал ранее президент РФ Владимир Путин, открывая совещание по оборонной тематике в Сочи.