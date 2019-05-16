Под Воронежем рухнул вертолёт

Причиной инцидента может быть ошибка пилотирования — машину закрутило при развороте.

В Воронежской области рядом с посёлком Колодезным, примерно в 20 км от регионального центра, совершил жёсткую посадку Robinson R44. Как стало известно Лайфу, он завалился на бок на территории вертолётного клуба "Солнечный".

На борту был один человек — пилот Маслёнин В. 1968 года рождения. По предварительным данным, он не пострадал. Прежде лётчик пилотировал Ми-8, а затем переучился на небольшие вертолёты.

Борт RA-04196 совершал облёт полей. По данным Лайфа, он потерял обороты несущего винта при развороте, машину закрутило. Причиной ЧП может быть ошибка пилотирования.