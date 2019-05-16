Врачи обнаружили у Газманова опухоль горла

О своём страшном недуге исполнитель рассказал телеведущей Лере Кудрявцевой во время телешоу.

Российский певец Олег Газманов признался, что несколько лет назад медики поставили ему страшный диагноз — рак голосовых связок. Артист рассказал, что известие о таком недуге стало настоящим шоком для него, сообщает сайт KP.RU.

Такие признания Газманов сделал в шоу "Секрет на миллион" с Лерой Кудрявцевой. Певец рассказал, что, узнав о болезни, он не стал опускать руки. Победить недуг он смог в том числе с помощью семьи — жены Марины и детей.

Выпуск с участием артиста выйдет 18 мая. В нём артист расскажет о диагнозе и назовёт имя человека, который спас его от тяжёлой болезни.

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