Песков заявил, что Кремль не следит за делом участников "Сети"

Читайте также

Песков заявил, что Кремль не следит за делом участников "Сети"

1516

Дмитрий Песков. Фото: © РИА "Новости" / Григорий Сысоев

Кремль не следит за делом участников экстремистского сообщества "Сеть". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он напомнил, что тема обсуждалась на заседании Совета при Президенте РФ по правам человека и глава государства получал от правоохранителей всю информацию.

Но сейчас мы не следим и не располагаем какой-то новой информацией на этот счёт, — сказал Песков.

В апреле ФСБ внесла сообщество "Сеть" в список террористических организаций. Один из обвиняемых — житель Санкт-Петербурга Игорь Шишкин — признал свою вину и получил три с половиной года колонии общего режима. Сейчас в суде рассматривается уголовное дело в отношении других участников "Сети" Юлия Бояршинова и Виктора Филинкова.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×