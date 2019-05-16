Песков заявил, что Кремль не следит за делом участников "Сети"

Кремль не следит за делом участников экстремистского сообщества "Сеть". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он напомнил, что тема обсуждалась на заседании Совета при Президенте РФ по правам человека и глава государства получал от правоохранителей всю информацию.

— Но сейчас мы не следим и не располагаем какой-то новой информацией на этот счёт, — сказал Песков.

В апреле ФСБ внесла сообщество "Сеть" в список террористических организаций. Один из обвиняемых — житель Санкт-Петербурга Игорь Шишкин — признал свою вину и получил три с половиной года колонии общего режима. Сейчас в суде рассматривается уголовное дело в отношении других участников "Сети" Юлия Бояршинова и Виктора Филинкова.