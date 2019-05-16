"Росконтроль" нашёл на российских прилавках пряники с диоксидом серы

Мало того что этот опасный консервант вообще не должен использоваться при производстве этих сладостей, так производители ещё и утаивают данные о его содержании.

В лабораторию отправились образцы пяти торговых марок: "Яшкино", "Рот Фронт", "Хлебный дом", "Волжский пекарь" и Smart. Лишь один из них, по результатам исследования "Росконтроля", был рекомендован к покупке. Но обо всём по порядку.

Органолептические свойства у всех образцов хорошие, вкус приятный, при разламывании пряники не рассыпаются, а глазурь на поверхности гладкая и нерастрескавшаяся.

На этом хорошие новости заканчиваются.

Абсолютно во всех образцах эксперты обнаружили содержание диоксида серы. Этот консервант обычно не используется в пряниках и, вероятнее всего, он попал в состав вместе с патокой или мукой. Между тем диоксид серы относится к компонентам, которые могут вызывать непереносимость, поэтому его просто необходимо указывать в маркировке, но это сделал лишь один производитель из всех — "Рот Фронт".

Таким образом, лишь один образец был рекомендован к покупке, все остальные — добавлены в список товаров с замечаниями.

Ранее "Росконтроль" назвал марки молока, которые не стоит покупать в магазине. В чёрный список попали те образцы, в которых вместо молочного жира использовались его растительные заменители.

Кроме того, эксперты проверили зефир в шоколаде. По результатам лабораторных исследований, четыре образца из пяти оказались в чёрном списке.