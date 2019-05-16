В Казани начал работу Координационный совет российских омбудсменов

Его участники планируют обсудить в том числе вопросы доступности и качества профессионального образования, развития юридической грамотности и правосознания общества.

Координационный совет российских уполномоченных по правам человека начал работу в Казани. Об этом сообщается на сайте омбудсмена.

Заседание, посвящённое защите трудовых прав граждан, проходит под эгидой уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой. На нём планируется обсудить вопросы повышения доступности и качества профессионального образования, развития юридической грамотности и правосознания общества, а также защиты трудовых прав граждан предпенсионного возраста.

— Вам предстоит обсудить чрезвычайно важную и актуальную тему защиты трудовых прав человека, занимающих особое место в системе прав и свобод человека и включающих целый ряд вопросов выплаты заработной платы работникам при банкротстве предприятий, защиты трудовых прав граждан предпенсионного возраста, трудоустройства молодых людей, обеспечения занятости инвалидов, — поприветствовал участников заседания первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко.

Участие в Координационном совете принимают омбудсмены 76 субъектов страны.

Напомним, что ранее 40% россиян назвали труд одним из самых ценных для них прав.