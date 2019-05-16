При авиаударе арабской коалиции по Йемену пострадали две россиянки

При авиаударе арабской коалиции по жилому кварталу столицы Йемена пострадали две россиянки. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на Министерство здравоохранения Йемена.

По данным телеканала "Аль-Масира", пострадавшие работали в Сане в сфере здравоохранения. Сейчас они госпитализированы. Точных данных об их состоянии пока нет.

AP при этом уточняет, что всего при авианалёте погибло шесть человек, более 40 получили ранения.