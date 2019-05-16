При авиаударе арабской коалиции по Йемену пострадали две россиянки

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При авиаударе арабской коалиции по Йемену пострадали две россиянки

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Фото: © AP Photo

При авиаударе арабской коалиции по жилому кварталу столицы Йемена пострадали две россиянки. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на Министерство здравоохранения Йемена.

По данным телеканала "Аль-Масира", пострадавшие работали в Сане в сфере здравоохранения. Сейчас они госпитализированы. Точных данных об их состоянии пока нет.

AP при этом уточняет, что всего при авианалёте погибло шесть человек, более 40 получили ранения.

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