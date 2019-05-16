Небритый Зеленский в вышиванке поздравил украинцев с праздником

Избранный президент Украины Владимир Зеленский поздравил граждан страны с Днём вышиванки, который отмечается 16 мая. Он опубликовал фото в Instagram в соответствующем одеянии.
— Вышиванку не забыл, побриться — забыл! Не забудьте всех поздравить, — прокомментировал снимок Зеленский.
В День вышиванки на Украине все желающие могут прийти на работу или учёбу в национальных вышитых рубашках. Также в стране проходят флешмобы и праздничные шествия.
Напомним, сегодня также стало известно, что инаугурация Владимира Зеленского пройдёт 20 мая.
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