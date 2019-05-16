Небритый Зеленский в вышиванке поздравил украинцев с праздником

Сегодня на Украине все желающие приходят на работу или учёбу в украинских национальных вышитых рубашках.

Избранный президент Украины Владимир Зеленский поздравил граждан страны с Днём вышиванки, который отмечается 16 мая. Он опубликовал фото в Instagram в соответствующем одеянии.

— Вышиванку не забыл, побриться — забыл! Не забудьте всех поздравить, — прокомментировал снимок Зеленский.

В День вышиванки на Украине все желающие могут прийти на работу или учёбу в национальных вышитых рубашках. Также в стране проходят флешмобы и праздничные шествия.

Напомним, сегодня также стало известно, что инаугурация Владимира Зеленского пройдёт 20 мая.