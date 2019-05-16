Букмекеры оценили вероятность смерти Дейенерис в финале "Игры престолов"

Они предполагают, что Семь королевств возглавит дом Старков. Финальный эпизод американского телесериалы зрители увидят 20 мая.

Букмекеры России уверены, что в финальной части американского телесериала "Игра престолов" погибнет Мать драконов — Дейенерис Таргариен.

— Российские букмекерские конторы оценивают шансы гибели Матери драконов коэффициентом 1,03, что соответствует 97% вероятности, — передаёт АГН "Москва" слова редактора портала "Рейтинг букмекеров" Андрея Бодрова.

Причём аналитики с вероятностью 76% ставят на то, что Дейенерис погибнет от руки Джона Сноу, и на 33% — Арьи Старк. Кроме того, с вероятностью 50% букмекеры прогнозируют смерть Серого Червя.

Не исключаются смерти и Старков — Сансы, Арьи и Брана. Ещё одними претендентами на гибель являются Джендри Баратеон, Бриенна Тарт, Сэмвелл, Давос Сиворт, Бронн, Подрик Пейн и Яра Грейджой.

Также аналитики предполагают, что Семь королевств возглавит дом Старков. Финальный эпизод американского телесериала зрители увидят 20 мая.

Ранее Лайф сообщал, что Bloomberg назвал самую богатую семью в "Игре престолов".